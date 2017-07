Over 30 barn døde av meslingar i Europa

Mengda er nesten tredobla sidan 2016, då 13 barn døydde av sjukdommen. I 2015 døydde tre barn av meslingar.

I ei fråsegn tysdag seier WHO at ein seks år gammal gut frå Italia er den siste som har døydd av sjukdommen. I Italia er det registrert meir enn 3.300 sjukdomstilfelle og to dødsfall sidan juni i fjor. Den svært smittsame sjukdommen har også ført til 31 dødsfall i Romania.

WHO omtaler det som ein "uakseptabel tragedie" at ein sjukdom som kan forhindrast av ein vaksine fører til dødsfall.

Frykt over om vaksinen mot sjukdommen er trygg har ført til at fleire tusen foreldre har valt å ikkje vaksinere barna sine. Italias regjering gjorde i mai tolv barnevaksinar obligatoriske, som svar på det styresmaktene meiner er feilinformasjon om vaksinar.

Årsaka til at mange føler seg utrygge på trippelvaksinen mot meslingar, raude hundar og kusma er ein påstått samanheng mellom vaksinen og autisme. Det er ein påstand det ifølgje ekspertar ikkje er vitskapelege prov for.

Meslingar er ein av de mest smittsame sjukdommane vi kjenner. Den er nærmast utrydda i Noreg på grunn av vaksinasjonsprogrammet.

