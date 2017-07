Sjukehuset opplyser at Liu Xiaobo er døyande

Den 61 år gamle dissidenten vart i mai i år diagnostisert med langt framskriden leverkreft og er innlagt på eit sjukehus i Shenyang.

Tilstanden hans har dei siste vekene blitt gradvis forverra, og onsdag opplyste sjukehuset at han lir av organsvikt, er kopla til dialysemaskin, får blodoverføringar, men er døyande.

Ifølgje sjukehuset må det utførast såkalla trakeotomi for å halde Liu i live, noko familien skal ha motsett seg. Trakeotomi inneber at det vert operert inn ein tube i luftrøyret, og at pasienten vert kopla til ei pustemaskin.

Fleire familiemedlemmer er på sjukehuset, men dei er strengt vakta og får ikkje uttale seg offentleg.

Myndigheitene i Beijing har avvist alle tilbod om å sende Liu Xiaobo til utlandet. Dei held fast ved at han er for sjuk, og at han uansett ikkje vil få betre behandling andre stader.

Liu vart i 2009 dømt til elleve års fengsel for å ha medforfatta og underskrive det politiske manifestet Charter 08, som krev demokrati og politiske reformer i Kina. Året etter vart han tildelt Nobels fredspris.

