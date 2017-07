Trump jr. fortalde ikkje far sin om møtet med den russiske advokaten

– Det var 20 bortkasta minutt. Det var synd, sa Trump jr. til Fox News .

– Det var ingenting. Det var ingenting å fortelje om. I etterpåklokskapens lys ville eg nok løyst dette litt annleis, sa han.

Formålet med møtet var å innhente opplysningar som kunne skade Hillary Clinton, den demokratiske kandidaten, før fjorårets presidentval.

– For meg var dette research av motstandaren vår. Dei hadde noko, kanskje konkrete bevis på alle historiene eg har høyrt om, så eg ville høyre om det. Men det førte ingen stad, og det var tydeleg at det ikkje var det møtet handla om, fortalde Trump jr., som også sa i intervjuet at han ikkje ante kven det var han skulle møte.

Bevis

Demokratanes leiar i etterretningskomiteen, Adam Schiff, meiner e-postutvekslinga til Donald Trumps son beviser at Russland gav informasjon til Trump-kampanjen.

Schiff vil no at Donald Trump jr. skal vitne framfor komiteen og svare på spørsmål om møtet han hadde med ein russisk advokat i juni 2016, skriv nyheitsbyrået Reuters.

Schiff seier han er bekymra for at det finst fleire opplysningar om Russlands innblanding i valet, og han kallar møtet for "eit brotsverk mot løftet i statsborgarskapet".

E-postar

Tysdag la Trump jr. ut e-postutvekslinga mellom seg sjølv og PR-rådgivaren Rob Goldstone på Twitter.

I ein e-post får han via mellommannen Goldstone tilbod om det som skal vere øydeleggjande informasjon om Hillary Clinton, visstnok via russiske myndigheiter. Det blei planlagt eit møte med den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja.

Tysdag kveld uttalte Veselnitskaja at ho ikkje kunne hatt informasjon om Clinton. Advokaten seier vidare at ho ikkje representerer russiske myndigheiter, berre seg sjølv.

