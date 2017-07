Trump junior skulda for mogleg lovbrot og forræderi

– Dette er eit viktig vegskilje, fastslår Ole Moen, pensjonert professor i historie ved Universitetet i Oslo.

I løpet av det siste halvåret har det kome stadig nye avsløringar knytt til Russlands antekne forsøk på å hjelpe Donald Trump i valkampen i fjor.

Noko samarbeid mellom russarane og Trumps medarbeidarar er ikkje blitt dokumentert. Moen meiner likevel at avsløringane om Trumps eldste son skil seg betydeleg frå det som er kome fram tidlegare.

– Trump junior viste at han hadde ein intensjon om å gjere noko kritikkverdig, seier han til NTB.

Dette kritikkverdige ligg nær opptil lovbrot og forræderi, meiner professoren.

– Elskar det

Trump junior valde tysdag å offentleggjere epostar han tok imot og sende i juni i fjor om eit møte med ein russisk advokat.

Då hadde avisa New York Times allereie skrive fleire artiklar om møtet, og Trump junior hadde endra sine forklaringar om kva som skjedde.

I epostane går det tydeleg fram at Trump junior blei tilbode informasjon som kunne skade Hillary Clinton. Informasjonen stamma visstnok frå russiske myndigheiter, og den blei formidla via den russisk-aserbajdsjanske forretningsmannen Aras Agalarov.

– Dersom dette er det du seier, elskar eg det, skreiv Trump junior i sitt svar til briten Rob Goldstone, som har forbindelsar til Agalarov og hans son, popstjerna Emin Agalarov.

Advokaten nektar

Trump junior sa deretter ja til eit møte om saka med advokaten Natalia Veselnitskaja, som blei hevda å vere bunden til russiske myndigheiter.

Både den dåverande sjefen for Donald Trumps valkamp, Paul Manafort, og Trumps svigerson Jared Kushner blei invitert med på møtet.

Veselnitskaja hadde derimot ingen nyttig informasjon å by på, hevdar Trump junior. I staden brukte ho møtet til å diskutere ei sak knytt til adopsjon av russiske barn. Veselnitskaja sjølv nektar for at ho nokon gang har opptrett på vegner av russiske myndigheiter.

Ein talsmann for den russiske regjeringa avviser at dei gav informasjon om Clinton til Agalarov.

Moen meiner likevel at Trump junior potensielt kan ha brote lova. Grunnen er at han var villig til å ta imot denne typen informasjon sjølv om han blei fortalt at den stamma frå russiske myndigheiter.

Skulding om forræderi

I USA er det lovforbod mot å ta imot økonomisk hjelp frå andre statar til bruk i valkampar.

Fleire amerikanske juristar meiner informasjonen Trump junior blei tilbode, i praksis ville vore ei form for russisk støtte. Andre ekspertar er ueinige og meiner lova ikkje kan bli tolka slik.

Jussprofessor Richard Painter, som var etisk rådgivar for president George W. Bush, går så langt som å skulde Trump junior for forræderi. Moen meiner det er "kort veg" frå det Trump junior gjorde, til forræderi.

Historieprofessoren peiker på at president Trump og medarbeidarane hans har avvist alle skuldingar om at dei på nokon måte samarbeidde med russarane. Avsløringa om Trumps son, som var involvert i farens valkamp, viser at han var villig til å ta imot russisk hjelp.

Statsvitar Hilmar Langhelle Mjelde ved Universitetet i Bergen kallar opplysningane om Trump junior for ein "game changer".

– Trump-leiren har sagt i eit halvt år at dette var grunnlause skuldingar. Men no har ein det skriftleg frå Trump junior at han var open for hjelp frå utlandet, seier han.

