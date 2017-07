Tyrkia: Fem IS-mistenkte drept i politiaksjon

Dei fem utgjorde ei gruppe som planla eit angrep, meiner politiet. Tyrkisk politi aksjonerte derfor mot bustaden der dei oppheldt seg i morgontimane onsdag, for å avverje angrepet, heiter det i ei melding frå nyheitsbyrået Dogan.

Fire politifolk vart lettare såra i aksjonen, ifølgje Dogan.

Politiet beslagla fleire skytevåpen og store mengder ammunisjon under aksjonen, som skjedde tre dagar før årsmarkeringa for fjorårets kuppforsøk i Tyrkia.

Opplysningane vert stadfesta av lokale myndigheiter i Konya-provinsen.

– Fem terroristar vart nøytraliserte i aksjonen etter at dei sette seg imot væpna styrkar. Fire medlemmer av sikkerheitsstyrken vart lettare såra, heiter det i ei fråsegn frå kontoret til guvernøren

Tyrkia har vore ramma av ei rekke angrep som IS og kurdiske opprørarar er skulda for å ha stått bak. Nyttårsaftan vart 39 menneske drepne i eit angrep mot ein nattklubb i Istanbul som IS tok på seg ansvaret for.

