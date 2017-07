Første redningsaksjon for det norske skipet Olympic Commander

Skipet tok over for "Siem Pilot" i juni, og styrkesjef Tor Olav Heggem skildrar aksjonane som utfordrande.

– Vi fekk det første spørsmålet om å assistere Italiensk kystvakt med redning i eit område der mange av migrantbåtane var overfylte og i dårleg fatning. Vi redda migrantar frå seks båtar, i alt 1.063 personar. I tillegg tok vi over 137 migrantar frå italiensk kystvakt, seier Heggem.

To av redningsoperasjonane var ifølgje Heggem dramatiske, og lenge frykta dei at den første trebåten med 391 migrantar om bord skulle velte. I tillegg hoppa mange ut i sjøen i panikk. Dei frykta også at ein gummibåt med 140 menneske om bord ville kollapse, fordi den hadde så lite luft. Etter kvart fekk Olympic Commander med hjelp frå italiensk kystvakt kontroll over situasjonen.

Mannskapet på Olympic Commander blir leia av ein styrkesjef frå politiet og består av 10 personar frå Forsvaret, 11 frå politiet og 16 frå reiarlaget. Hovudoppdraget er å drive grensekontroll for Italia, og det er Kripos som har det operative ansvaret for operasjonen.

