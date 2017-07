IEA ventar auka bruk av naturgass

Tilbod og etterspørsel aukar truleg med 1,6 prosent kvart år, ifølgje prognosane som IEA presenterte torsdag.

Styresmaktene i fleire land legg no til rette for meir bruk av gass og mindre kolkraft for å kutte CO₂-utsleppa og betre luftkvaliteten. Dette skjer mellom anna i Kina og Storbritannia.

Noreg leverer mykje gass til Storbritannia, og Russland og Noreg er dei største eksportørane av naturgass til EU.

IEA har torsdag òg auka overslaga sine for den globale etterspørselen etter olje i år. Årsaka er at etterspørselen har vakse meir enn venta i USA og Tyskland i andre kvartal.

IEA reknar med at den globale etterspørselen etter olje aukar med 1,4 millionar fat per dag til 98 millionar fat per dag innan utgangen av 2017.

(©NPK)