May må kjempe for brexit-lovgiving

EU-talsmann i Labour Keir Starmer seier til avisa Guardian at dersom ikkje May er villig til å godta fleire store endringsforslag, vil partiet stemme mot lovforslaget. Det kan i så fall bety at Theresa May kan gå på eit nederlag i Underhuset når lovforslaget kjem til avstemming i Underhuset til hausten.

Den britiske EU-ministeren, David Davis, karakteriserer lovforslaget som ein milepæl i brexit-prosessen.

– Denne lova gjer at vi kan gå ut av EU innanfor maksimalt trygge rammer, kontinuitet og kontroll, seier Davis til nyheitsbyrået AP.

Til BBC seier han at han vil jobbe saman med "alle" for at lova – som har fått namnet "The repeal bill" – skal bli ein suksess.

"Eit helvete"

Keir Starmer seier at Labour vil krevje endringar på fleire punkt, frå arbeidstakarrettar til kva regler som skal gjelde når Parlamentet skal endre lover.

Ikkje berre Labour, men også andre parti som SNP, Liberaldemokratane og Dei grøne har varsla at dei vil ha endringar i lovforslaget. Avtroppande leiar for Liberaldemokratane Tim Farron seier det blir "eit helvete" når lovforslaget skal debatterast til hausten.

Det skal berre nokre få utbrytarar frå det konservative partiet til for at May kan gå på eit audmjukande nederlag i Parlamentet. Det kan skje. I Parlamentet vart det for nokre dagar sidan danna ei tverrpolitisk gruppe som er mot ei "hard" brexit-løysing. I spissen for den står mellom anna den profilerte konservative politikaren Anna Soubury og Labour-politikaren Chuka Umunna.

– Vi vil ikkje godta at parlamentsmedlemmene blir behandla som tilskodarar til brexit-prosessen, seier Umunna til The Guardian.

Geriljakrig

Politisk redaktør Laura Kuenssberg i BBC ventar "geriljakrig" mot lova.

– For opposisjonspartia og for toryane som er mot brexit, er det ei kjensle av at det er no det startar. Dette er den første sjansen regjeringskritikarane får i Parlamentet til å få gjennomført sitt og ikkje Theresa Mays brexit bit for bit, seier Kuenssberg.

Det er venta at lovforslaget kjem opp til debatt første gong i haust. Det må vere vedtatt innan Storbritannia går ut av EU, det vil seie i mars 2019.

