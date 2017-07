NATO uroa for russisk militærøving

Den kommande øvinga blei eit viktig diskusjonstema då det blei halde møte i det såkalla NATO-Russland-rådet torsdag.

– Russland orienterte om ZAPAD 2017-øvinga. Dei gav også tal på soldatar samt fly og skip som skal delta, sa generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg då han møtte pressa etter møtet.

Ifølgje han var det mange allierte som hadde spørsmål til russarane om storleiken på øvinga. Grunnen er uro for at tal på soldatar er sett kunstig lågt.

– Min bodskap i dag er at det er for tidleg å sei noko sikkert om dette. Øvinga har ikkje funne stad enno. Men av erfaring har vi all grunn til å tru at tal på soldatar som deltek, kan bli betydeleg høgare enn talet som offisielt blir gitt, sa Stoltenberg.

Medlemslanda i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa – inkludert Russland – har avtalt at dei skal varsle kvarandre på førehand om alle øvingar der meir enn 9.000 soldatar deltek. Deltek meir enn 13.000 soldatar skal motparten få lov til å sende observatørar.

Bodskapen frå Russland er at ZAPAD 2017 ligg under desse tersklane.

Sjølv skal NATO seinare i år halde ei øving for å teste sin kommandostruktur. Færre enn 5.000 soldatar skal delta, men øvinga er likevel den viktigaste for NATO dette året, ifølgje Stoltenberg.

I 2018 følgjer NATO opp med ei større øving i felt der rundt 35.000 soldatar skal delta.

