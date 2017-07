Nobelkomiteen legg tungt ansvar på Kina for Lius død

Leiar for Den norske Nobelkomite, Berit Reiss-Andersen, seier i ei fråsegn at komiteen til det siste håpa at Liu Xiaobo ville bli lauslaten for å kunne reise til utlandet for livsforlengende medisinsk behandling.

– Med heile verda som tilskodarar valde kinesiske styresmakter i staden å behalde isolasjonen av Liu Xiaobo, seier ho.

– Det kviler eit tungt ansvar på skuldrene til kinesiske styresmakter for Liu Xiaobos tidlege død, står det i fråsegna.

Tom stol

Liu Xiaobo var ikkje til stades ved prisseremonien i Oslo i 2010, fordi han var dømt til elleve år i fengsel. Nobelkomiteen meiner at Liu aldri gjorde ei kriminell handling, men berre utøvde sine rettar som borgar. Han blei dømt og fengsla på urettmessig grunnlag, ifølgje komiteen.

– Fråværet frå prisseremonien blei markert med ei tom stol. Vi må nå erkjenne at den stolen for alltid vil bli verande tom. Men vi er samtidig sikre på at Liu Xiaobo vil halde fram med å vere eit kraftfullt symbol for alle som kjempar for fridom, demokrati og ei betre verda, seier Reiss-Andersen.

Møtt med tausheit

Reis-Andersen er ikkje berre kritisk til behandling Liu har fått i Kina, men seier at nyheita om den alvorlege sjukdomen til Liu Xiaobo blei møtt med tausheit eller avventande haldning frå deler av omverda.

– Det er trist og svært beklageleg at representantar for den frie verda, som sjølv held demokrati og menneskerettar høgt, ikkje i same grad står opp for vern av rettane til andre, seier ho.

