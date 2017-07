Nobelprisvinnar Liu Xiaobo er død

Den 61 år gamle dissidenten blei i mai i år diagnostisert med langt framskriden leverkreft og overført frå fengsel til eit sjukehus i Shenyang. Tilstanden blei dei siste vekene gradvis forverra, og legane opplyste denne veka at han var døyande.

Kinesiske styresmakter avviste alle krav om å la Liu Xiaobo reise til utlandet for behandling og hevda at han var for sjuk. Utanlandske legar som besøkte han, var av ei anna oppfatning.

Tyskland og USA bad tidlegare i veka kinesiske styresmakter om å gi slepp på Liu, men Beijing nekta.

– Vi håper at landa det gjeld kan respektere den juridiske suvereniteten til Kina og avstå frå å blande seg inn i interne saker i Kina under påskot av at dette er ein enkeltsak, sa ein talsmann for kinesisk UD, Geng Shuang, torsdag.

Få timar seinare melde justismyndigheitene i Shenyang at den kinesiske dissidenten var død.

Kona til Liu og andre familiemedlemmer har de siste dagane vore på sjukehuset der han låg, men dei har ikkje fått snakke med omverda. Meldinga om dissidentens død er heller ikkje stadfesta frå anna hald.

Liu blei i 2009 dømt til elleve år i fengsel for å ha vore med på å skrive det politiske manifestet Charter 08, som krev demokrati og politiske reformer i Kina. Året etter blei han tildelt Nobels fredspris.