Solberg: – Liu Xiaobo var ei sentral stemme for menneskerettar

– Det er med stor sorg at eg i dag tok i mot beskjeden om at Liu Xiaobo har gått bort. Liu Xiaobo var i fleire tiår ei sentral stemme for menneskerettar og vidare utvikling i Kina. Mine tankar går no til kona, Liu Xia, og familie og venner, seier statsminister Erna Solberg i ei kommentar om Liu Xiaobos bortgang.

