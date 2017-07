Trump i vennleg møte med Macron i Paris

På ein pressekonferanse torsdag kveld sa Macron at han og Trump var samde om å arbeide for eit "etterkrigskart" for Syria når krigen er over, og at dei stort sett ser likt på spørsmålet om tryggleik og stabilitet i Midtausten.

Macron erkjente samstundes at det er klar usemje mellom dei to når det gjeld Paris-avtalen om klimaendringar, som Trump har trekt USA ut av.

Likevel sa han at dei var samde om å overvinne den globale trusselen, mens Trump antyda at "noko" kunne skje med haldninga USA har til Paris-avtalen.

Dei to stod fram som gode venner og understreka også at banda mellom USA og Frankrike er ubrytelege.

Trump blei teken imot med full honnør då han torsdag kom på statsbesøk til Paris og blei vist rundt i Invalides-domen der Napoleon er gravlagt, og i dei overdådige forgylla salane i Elysees-palasset.

