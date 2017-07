Trump til Paris for å feire den franske nasjonaldagen

Presidentflyet Air Force One tok av frå Washington onsdag kveld, lokal tid.

– Klar for å reise til Frankrike etter invitasjon frå president Macron for å feire og heidre bastilledagen og 100 år sidan USAs deltaking i første verdskrig, skreiv Trump på Twitter .

Dagen som æresgjest i den franske hovudstaden inkluderer ein tur til Napoleons grav og middag i Eiffeltårnet.

I Washington held den politiske stormen rundt Trump og skuldingane om at Russland skal ha prøvd å hjelpe presidenten i valkampen i fjor, fram. Tidlegare på dagen avviste han at han visste om at eldstesonen, Donald Trump jr., hadde hatt eit møte med den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja i juni i fjor. Føremålet med møtet var å få opplysningar som kunne skade Hillary Clinton, den demokratiske kandidaten, før presidentvalet.

I ettertid har Trump jr. sagt at møtet var "20 bortkasta minutt".

Samtalene mellom Trump og Macron er venta å handle om felles innsats for å nedkjempe den ytterleggåande islamistgruppa IS i Irak og Syria. Der kjempar allereie franske og amerikanske militære side om side.

