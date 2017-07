Fem drepne i skotveksling i gamlebyen i Jerusalem

Ifølgje israelsk politi opna tre væpna palestinarar eld mot politifolk like ved Løveporten, den eine av inngangane til gamlebyen i det israelskokkuperte Aust-Jerusalem.

To politifolk vart drepne og éin politimann såra, og angriparane sprang deretter inn i gamlebyen og tok seg opp på Haram al-Sharif, éin av dei heilagaste stadene innanfor islam, som jødane kallar Tempelhøgda.

Politiet og tryggingsmannskap innhenta dei tre angriparane og skaut og drap dei inne på plassen der al-Aqsa-moskeen og Klippemoskeen ligg.

Ifølgje den israelske tryggingstenesta Shin Bet var dei tre angriparane palestinarar med israelsk statsborgarskap, heimehøyrande i Umm al-Fahm nord i Israel, skriv Haaretz .

Ifølgje israelsk politi var dei væpna med to automatgevær og ein pistol.

Haram al-Sharif er stengd og fredagsbønna avlyst på grunn av skytinga, skriv Haaretz.

Titals tusen palestinarar strøymer kvar veke til moskeane der for å be. Sidan Israel okkuperte Aust-Jerusalem i 1967, har styresmaktene stengt Haram al-Sharif berre to gonger.

Tempelhøgda er ein heilag stad for både jødar og muslimar, og gamlebyen har vore åstad for blodige valdshandlingar mellom israelarar og palestinarar mange gonger.

