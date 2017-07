Kinesiske styresmakter fjernar hyllestar til Liu på nettet

Internett i Kina er strengt kontrollert, og minneord for avdøde Liu er no tydelegvis sett på lista over ting som skal slettast.

Både namnet hans og initialane er blokkerte på det Twitter-liknande mediet Weibo, skriv nyheitsbyrået AFP.

Éin brukar nøydde seg med å poste "RIP" – forkorting for "rest in peace" – utan å nemne Liu ved namn. Men sjølv dette vart for mykje for sensurstyresmaktene, og brukaren fekk beskjed om at posten var sletta fordi han braut med gjeldande lover og reglar.

Emojiar av levande lys blir òg sletta. Weibo-brukarar med stasjonære pc-ar kan ikkje lenger finne levande lys i emoji-lista, og det kinesiske ordet for stearinlys er blokkert.

Demokratiforkjemparen Liu Xiaobo vart svært lite omtalt i media i Kina, og mange kinesarar veit ikkje kven han var. Nokre statlege medium har opplyst om at Liu er død, men mange andre medium har valt å ikkje omtale dødsfallet.

