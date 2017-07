Kronerulling på agendaen etter nei til Parisavtalen frå Trump

Klimafinansiering blir ein viktig diskusjon i månadene som kjem, spår klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Fredag deltok han på eit uformelt miljøministermøte i EU i Tallinn. Der var det nettopp lagnaden til Parisavtalen etter nei frå Trump som var tema.

– Det har vore eit viktig premiss for Parisavtalen at det skal bli mobilisert pengar. Vi står fast ved målet om 100 milliardar dollar i klimafinansiering innan 2020. Det ligg fast, sjølv om amerikanarane reduserer bidraga sine. Dette blir ein viktig diskusjon framover, seier Helgesen på telefon til NTB.

Han legg ikkje skjul på at det blir vanskeleg å fylle holet Trump lèt etter seg.

– Det vil krevje stor innsats frå fleire. Men om du ser på både offentlege og private bidrag, har utviklinga vore sterkare enn ein trudde i Paris, seier Helgesen.

Trump gjekk kraftig til angrep på målet for klimafinansiering då han kunngjorde avgjerda om å trekke seg ut av Parisavtalen. Han var krystallklar på at USA trekk bidraga sine, som ifølgje Trump har «kosta USA ein formue».

Under forgjengaren Barack Obama var USA ein stor bidragsytar til det grøne klimafondet, som er ordninga FN har oppretta for å sikre klimafinansiering til fattige land.

I desember vil Frankrike halde eit toppmøte for å markere toårsdagen for Parisavtalen. Der er målet å få andre land til å auke bidraga for å vege opp for USA.

