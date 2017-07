Millionar råka av flaum i India

Minst 50 menneske har anten drukna, mist livet i jordskred eller døydd av elektrisk støyt i Assam sidan midten av juni.

I same periode har 19 menneske mista livet i nabostaten Arunachal Pradesh. Blant dei er ein heil familie på 14 som blei tekne av eit jordskred tidlegare denne veka.

1,7 millionar menneske i rundt 2.500 landsbyar er råka, ifølgje lokale styresmakter. Anten er dei evakuert, eller så sit dei stranda utan moglegheiter for å komme seg bort. Dei fleste har også opplevd at avlinga er øydelagt eller at husa deira er skadd.

Flaumen har samanheng med den årlege monsun-sesongen mellom juni og september, som er av avgjerande betydning for landbruket i India, men samtidig kan førre til omfattande øydeleggingar.

