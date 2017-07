To drepne og fleire såra i knivangrep i Egypt

Gjerningsmannen er arrestert og sit i avhøyr hos politiet, som prøver å finne ut kva motivet har vore.

Tidlegare blei det meldt at seks turistar blei såra. Det er Reuters som melder at to turistar blei drepne i angrepet, ifølgje legar og sikkerheitskjelder.

Gjerningsmannen tok seg inn på den private hotellstranda ved å symje frå ei anna strand. Alle offera for knivangrepet var kvinner.

Angrepet skjedde berre nokre timar etter at fem politimenn blei skotne og drepne av islamistar som opna eld mot bilen deira i Giza, like utanfor Kairo.

Hurghada er ein populær badeby ved Raudehavet. Mange europeiske turoperatørar fraktar tusenvis av turistar til byen, som er rekna for å vere rimeleg trygg, trass i uroa elles i Egypt.

