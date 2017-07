Hevdar USA byggjer flyplass i Nord-Syria

– Amerikanske ekspertar og teknikarar har begynt arbeidet med å etablera ein ny militær flyplass mellom landsbyane Tel Tamra og Tel Baidar, seier ei kjelde i den USA-støtta opprørsalliansen SDF til det kurdiske nyheitsbyrået BasNews .

USA har frå før teke i bruk to militære flyplassar i den kurdisk-kontrollerte delen av Syria, den eine i Ayn al-Arab på grensa til Tyrkia, kjent som Kobani blant kurdarane, og den andre i Rumelan.

Flyplassane blir brukte som utgangspunkt for krigføringa til den USA-leidde koalisjonen mot IS i Syria og Irak, og dei blir også brukte for å frakta inn forsyningar til Syrian Democratic Forces (SDF), den USA-støtta opprørsalliansen som hovudsakleg er sett saman av syriske kurdarar frå YPG-militsen.

(©NPK)