Irakisk og kurdisk etterretning hevdar IS-leiaren er i live

– Overvaking viser at meldingane om at han er død ikkje stemmer, seier Abu Ali al-Basri, leiaren for etterretningsavdelinga til det irakiske innanriksdepartementet til IraqiNews.com .

Ifølgje Basri viser etterretningsinformasjon at Baghdadi er i Syria, men ikkje i Raqqa.

Ein høgtståande kurdisk etterretningsoffiser i Nord-Irak hevdar også at IS-leiaren er i live og held til sør for Raqqa.

– Baghdadi er definitivt i live. Han er ikkje død, vi har informasjon om at han er i live. Vi er 99 prosent overbevist om at han lever, seier Lahur Talabany til Reuters .

– Gløym ikkje at røtene hans går heilt tilbake til al-Qaidas dagar i Irak. Han skjulte seg for tryggingstenestene. Han veit kva han gjer, seier Talabany.

Ikkje stadfesta meldingar

Russland hevda førre månad at IS-leiaren truleg blei drepen i eit russisk flyangrep i Syria i slutten av mai, men har sidan streka under at dette ikkje har late seg stadfesta.

Sist veke hevda Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) å ha fått «stadfesta informasjon» om at Abu Bakr al-Baghdadi var drepen.

Den syriske eksilgruppa, som blir driven frå London, kom ikkje med noko namngjeven kjelde til opplysninga om at IS-leiaren var død, men viste til høgtståande IS-kommandantar i Deir al-Zor-provinsen i Syria.

Den irakiske TV-stasjonen Al Sumaria fortalde også at IS-leiaren var død og viste til «ei lokal kjelde» i Nineveh-provinsen i Irak.

Dusør

Opplysningane om at Baghdadi er død er ikkje stadfesta frå uavhengige kjelder, og den USA-leidde koalisjonen mot IS har heller ikkje kunna gå god for opplysningane.

– Vi kan ikkje stadfesta denne rapporten, men håpar at det er sant, seier talsmannen oberst Ryan Dillon i ein kommentar til opplysningane frå SOHR.

USA har lova ein dusør på 25 millionar dollar, nærmare 210 millionar kroner, for Baghdadi, som ikkje har vore sett offentleg sidan han proklamerte opprettinga av eit IS-kalifat i Syria og Irak i 2014.

Sidan har det fleire gonger blitt hevda at IS-leiaren er drepen, men utan at dette nokon gong er stadfesta.

(©NPK)