Japan vil auke presset mot Nord-Korea

Nord-Korea har nådd «eit nytt nivå» med oppskyting av ein langtrekkande rakett, seier det japanske utanriksdepartementet sin talsmann Norio Maruyama.

– Det er tid for å auke presset for å få i gang ein seriøs dialog, seier han, og legg til at «dialog for dialogen si skuld er meiningslaust».

Japan vurderer moglegheita for nye sanksjonar mot Nord-Korea etter dei siste rakettestane, blant anna retta mot oljeimporten i landet.

– Vi må sjå kva som verkar best, seier Maruyama.

Han oppmoda alle land til å setje FN-sanksjonane som er innført ut i livet, og bad særleg Kina og Russland om å spele ei «enda meir konstruktiv» rolle overfor det isolerte regimet.

