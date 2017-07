Ny runde med forhandlingar om brexit 

Måndag starta den andre runden i dei formelle forhandlingane om Storbritannias sorti frå EU. Samtalane skal går føre seg fram til torsdag.

– No skal vi fordjupa oss i forhandlingskunsten, sa EUs sjefforhandlar Michel Barnier då han ønskte motparten velkommen ved hovudkvarteret til EU-kommisjonen i Brussel.

Forhandlingane starta med ein kort samtalerunde i juni, men det er først no forhandlarane verkeleg vil gå inn i substansen, sa Storbritannias brexitminister David Davis.

– For oss er det utruleg viktig at vi no gjer framsteg. Vi må arbeida oss gjennom dette og identifisera både usemje som må handterast, og semje som kan forsterkast, sa han.

I den første fasen av forhandlingane er det sjølve separasjonen som er hovudtema. Det betyr mellom anna at forhandlarane skal diskutera rettane til EU-borgarar i Storbritannia og britar i andre EU-land, Storbritannias bidrag til EUs budsjett og grensa mellom Irland og Nord-Irland.

I spørsmålet om rettane til borgarane er det spesielt usemje om kva rolle EU-domstolen skal spela. Samtidig er avstanden stor i diskusjonane om kor mykje pengar britane må leggja på bordet før dei trekkjer seg ut.

Torsdag ettermiddag er det venta at dei to sjefforhandlarane vil møta pressa for å gjera opp status.

(©NPK)