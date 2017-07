Tørke fører til krise for italienske og spanske bønder

Tørkeperioden går hardt ut over landbruket både i Italia og Spania, som begge er leiande i produksjonen av olivenolje. Nedgangen blir truleg størst i Italia. Det internasjonale olivenrådet, som er organisasjonen for olivenprodusentar, reknar med at produksjonen kjem til å falla med cirka 60 prosent.

– I år har vi vatna plantene for første gong. Tidlegare har det aldri vore behov for det, seier olivenbonden Francesco Sautani i Umbria.

Vatninga har derimot ikkje avverja skadeverknadene av tørken.

– I år ventar vi å produsera 50 prosent mindre enn i fjor, seier Sautani.

Den italienske jordbruksorganisasjonen Coldiretti reknar med at tørken kjem til å kosta bøndene i landet over 1 milliard euro.

– Då våren kom og det framleis ikkje hadde regna, forstod vi at skaden allereie hadde skjedd, seier kveitebonden Attilio Tocchi i Toscana.

Ifølgje forskarar kjem hetebølgjer til å bli meir vanleg i åra framover på grunn av klimaendringane. Bønder som Tocchi spør seg no om det finst ei framtid i yrket.

– I denne situasjonen innser ein at det nesten er umogleg å halda fram. Du tenkjer «OK, eg prøver å klara meg dette året». Men om haustinga neste år blir på same måten, går det ikkje, konstaterer han.

Sist veke blei det målt rekordvarme i Spania. Onsdag var det 43 grader i byen Moron de la Frontera.

Ifølgje meteorologiske institutt i landet har sju byar, inkludert hovudstaden Madrid, hatt varmerekord for juli månad. Varme vindar frå Afrika er årsaka til hetebølgja.

