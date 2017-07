Merkelege radiosignal fanga opp frå stjerne i «nabolaget»

Dei snodige signala har vekt interesse i sosiale medium, og mange spekulerer i moglegheita for at det er oppdaga teikn til intelligent liv ved dvergstjerna kjent som Ross 128.

Astronomane heller likevel kaldt vatn i blodet på dei som håpar på ei slik oppdaging.

– I tilfelle du lurar: Den stadige tilbakevendande hypotesen om at vi har funne aliens, er heilt i botnen av ei bunke av andre, betre forklaringar, skriv Abel Mendez, leiar for Planetary Habitability Laboratory ved University of Puerto Rico.

Kjempeteleskop

Oppdaginga av noko uvanleg blei gjort i april og mai, då eit forskarteam studerte ei gruppe små og ganske kjølige raude dvergstjerner. Eitt av verdas største radioteleskop, Arecibo-observatoriet med ein diameter på 305 meter, fanga opp signala.

I ei måling av stjernas spektrum gjort 13. mai oppdaga forskarane «kvasi-periodiske, ikkje-polariserte signal over eit breitt frekvensband, med sterke teikn til dispersjon».

Forskarane trur ikkje det er snakk om lokal interferens, sidan signala berre dukka opp under observasjon av Ross 128. Ein teori er at dei kan stamme frå solstormar på dvergstjerna. Ein annan er at dei kan stamme frå eit anna objekt i synsfeltet rundt Ross 128. Mendez opnar også for moglegheita at ein satellitt i høg jordbane kan ha sendt signala .

Nye observasjonar

Fleire observasjonar av stjerna er planlagt søndag.

Sidan signala er svake og vanskelege å plukke opp for dei fleste andre radioteleskop, har forskarane ved Arecibo-observatoriet i Puerto Rico slått seg saman med astronomar frå SETI-instituttet, som leiter etter intelligent liv i verdsrommet. Dei skal bruke to andre store radioteleskop, Allen Telescope Array og Green Bank Telescope for å granske stjerna.

Mendez seier resultatet av observasjonane burde vere tilgjengelege innan slutten av neste veke.

– Eg skal ha ein Pina Colada klar for å feire viss det viser seg at signala har ein astronomisk natur, skriv han.

