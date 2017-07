Opprørarane i Ukraina kunngjer eigen stat

Den nye staten, som neppe har nokon sjanse til å bli noko kjend eining, blir formelt danna etter ei folkerøysting og får namnet Malorossija.

Namnet stammar frå tsartida og betyr Lille Russland. Nemninga blei tidlegare brukt på det landområdet som i dag dekkjer nesten heile Ukraina.

Den nye staten får ei grunnlov som blei lagt fram av opprørsleiar Aleksander Sakhartsjenko. Der heiter det at dei sjølvstyrte regionane Donetsk, Lugansk og andre har blitt samde om å erklæra opprettinga av ein ny stat som tek over for Ukraina.

Opprørshovudstaden Donetsk blir hovudstad i Malorossija.

– Regjeringa i Ukraina leier ein mislykka stat som ikkje har vist seg i stand til å gje innbyggjarane fred og velstand, heiter det i ei erklæring frå opprørarane.

Den ukrainske presidenten Petro Porosjenko svarte på erklæringa med å lova at dei austlege områda skal koma under Ukrainas kontroll og suverenitet.

– Prosjektet Nye Russland er gravlagt, sa Porosjenko via ein talsmann.

