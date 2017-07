Over 500 korgutar blei misbrukte i Tyskland

Dei første skuldingane om overgrep mot gutar i Regensburg Domspatzen blei kjent i 2010, og i februar 2015 vedgjekk den katolske kyrkjelyden i byen at 73 gutar hadde blitt utsett for overgrep og tilbaud dei erstatning på 24.000 kroner kvar.

Koret blei frå 1964 til 1994 leidd av pave Benedikts bror George Ratzinger, og dei fleste overgrepa skal ha skjedd i akkurat desse 30 åra.

Ratzinger hevdar at det ikkje skjedde overgrep, men etter press gjekk bispedømmet vidare med saka. Ein uavhengig advokat la i fjor fram ein rapport som slo fast at 231 korgutar var blitt utsett for overgrep.

Ein ny rapport som blei lagt fram tysdag viser at talet på gutar som blei misbrukt truleg er meir enn dobbelt så høgt. Heile 547 medlemmer av koret skal ha blitt misbrukt frå 1945 til byrjinga av 1990-talet.

Gutane som blei misbrukt skildrar tida ved den katolske skulen som eit fengsel, eit helvete og ein konsentrasjonsleir. Andre skildrar ei tid prega av vald, frykt og hjelpeløyse.

Det er nå venta at bispedømmet vil betale nærmare 200.000 norske kroner til kvart av offera.

(©NPK)