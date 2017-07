Rundt 50 såra i samanstøytar ved Tempelhøgda i Jerusalem

Organisasjonen opplyste tysdag at 15 personar blei treft av gummikuler.

Opptøyane har brote ut etter at israelske styresmakter har sett i verk nye tryggingstiltak, mellom anna bruk av metalldetektorar ved inngangen. Dei blei sett opp etter at to israelske politibetjentar blei drepne ved Tempelhøgda fredag. Dei tre angriparane blei også drepne.

Palestinarane fryktar at tiltaket skal gje israelske styresmakter styring over plassen og dermed fortrengja kontrollen til muslimane. Tempelhøgda blir rekna som heilag både av jødar og muslimar, og konflikten har med jamne mellomrom ført til samanstøytar.

Tempelhøgda husar al-Aqsa-moskeen og blir rekna som den tredje mest heilage staden for muslimar, etter Mekka og Medina. Jødar har lov til å besøkja området, men utan å be. Ruinane av eit gammalt jødisk tempel ligg også på plassen.

