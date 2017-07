Trump held fram med atomavtalen med Iran

I valkampen karakteriserte president Donald Trump atomavtalen med Iran som «ein katastrofe» og «den verste avtalen som nokon gong er forhandla fram», noko han også har teke opp att etter at han flytta inn i Det kvite hus.

Den amerikanske presidenten seier likevel at han no ikkje vil trekkja USA ut av avtalen, opplyser ein ikkje namngjeven representant for Trump-administrasjonen.

Han seier at etter det USA kjenner til rettar Iran seg etter avtalen, men at amerikanarane truleg vil innføra nye sanksjonar mot landet for å få dei til å stoppa testinga av ballistiske rakettar.

Dette kjem berre nokre timar etter at Det kvite hus opplyste at utanriksminister Rex Tillerson om kort tid kjem med ein uttale om avtalen.

Iran gjekk i 2015 med på å trappa ned atomprogrammet sitt og opna anlegga sine for inspektørar frå atomenergibyrået IAEA mot at FN oppheva dei økonomiske sanksjonane mot landet.

Tidlegare denne månaden kunne IAEA opplysa at Iran redusert lagera av lågopprika uran og ikkje produsert meir høgoppprika uran enn lova. Landet har også redusert lageret av tungtvatn, stoppa arbeidet med Arak-reaktoren og opna alle anlegga sine for inspektørar frå byrået.

Som følgje av dette fekk Iran ros frå FN og EU.

