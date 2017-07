Trump trugar Venezuela med sanksjonar – opposisjonen varslar generalstreik

Den amerikanske presidenten seier at president Nicolás Maduro er ein «dårleg leiar med draumar om å bli diktator». Dermed gjev han klart uttrykk for at han støttar opposisjonen, som meiner at Maduro ønskjer å sikra seg all makt i det latinamerikanske landet.

Maduro ønskjer å etablera ei folkeforsamling med 545 medlemmer som får i oppgåve å endra grunnlova frå 1999.

– USA vil ikkje stå og sjå på at Venezuela fell saman. Viss Maduro gjennomfører dei planlagde grunnlovsendringane 30. juli, vil det straks føra til økonomiske sanksjonar, seier Trump i ein offisiell uttale.

Utspelet til Trump betyr ei ny opptrapping i den fastlåste politiske krisa, som sidan april har ført til nesten daglege protestar og samanstøytar i gatene.

Ho kan også gje næring til skuldingane til Maduro om at opposisjonspartia samarbeider med USA for å styrte han.

Fryktar autoritært styre

Det er uklart kva grunnlovsendringar Maduro ønskjer å få gjennomført, men opposisjonen fryktar at han vil sørgja for å umyndiggjera alle institusjonar som ikkje er eining med han.

I eit forsøk på å undergrava Maduro arrangerte den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlinga ei symbolsk folkeavstemming søndag. Ifølgje opposisjonen røysta heile 98 prosent mot planane til Maduro. Opposisjonen har også opplyst at 7,6 millionar av dei 19 millionar veljarane tok del i avstemminga, noko dei meiner er eit klart signal om at veljarane ønskjer at Maduro skrinlegg planen om grunnlovsendringar.

Generalstreik

Opposisjonspartia har også varsla det dei kallar ein siste offensiv for å pressa fram nyval.

Torsdag har dei oppmoda til generalstreik og protestmarsjar over heile landet, noko som vil kunna føra til full stopp i den allereie hardt ramma økonomien til landet. Fredag vil dei så utnemna 13 høgsterettsdommarar for å erstatta dei som blei utnemnde av den førre nasjonalforsamlinga i 2015, då forsamlinga var dominert av det venstreorienterte regjereringpartiet.

Men utnemningane er ifølgje analytikarar først og fremst symbolske, sidan dei bryt med vanlege nomineringsprosedyrar og neppe vil bli akseptert av dei noverande dommarane.

Alternativ regjering

Allereie onsdag har opposisjonspartia dessutan planar om å signera eit opprop der dei krev at det blir oppretta ei alternativ «samlingsregjering», samtidig som dei vil etablera 2.000 lokale komitear rundt om i distrikta som skal fungera som grasrotstøtte for opposisjonen. Planen har fått namnet «zero hour».

– Alt i alt er pakken ganske radikal, spesielt når det gjeld ideen om ei parallell regjering. Eg trur det kan føra til verkeleg kaos, seier David Smilde, ein ekspert på Venezuela ved Tulane University i New Orleans.

Han seier likevel at planen til opposisjonen skal gjennomførast steg for steg, noko som gjev begge partar høve til å forhandla fram eventuelle kompromiss undervegs.

