Arabiske land endrar Qatar-krava

Opphavleg sende Saudi-Arabia, Dei sameinte arabiske emirat, Egypt og Bahrain ei liste med 13 krav til Qatar.

Her fanst det punkt om å avgrense sambandet til Iran, sende tyrkiske soldatar ut av Qatar og stengje Al Jazeera – i tillegg til å slutte å støtte ekstremistar.

Tysdag opplyste Saudi-Arabias FN-ambassadør Abdallah Al-Mouallimi at dei fire landa no krev at Qatar forpliktar seg til seks prinsipp. Også desse dreier seg blant anna om nedkjemping av ekstremisme og terrorisme.

Al-Mouallimi seier likevel at det ikkje er sikkert Al Jazeera må stengjast for å unngå oppegging til valdsbruk.

– Viss vi kan oppnå det utan å stengje Al Jazeera, så er det også greitt, seier FN-ambassadøren.

Dei fire landa har skulda Qatar for å støtte ekstremistar og terrorgrupper. Liknande skuldingar blir likevel ofte retta også mot Saudi-Arabia og andre land i regionen.

Éi av årsakene til konflikten er ulike syn på den forholdsvis moderate islamistiske rørsla Det muslimske brorskapet. Qatar reknar brorskapet som ei ikkje-valdeleg politisk rørsle, medan andre arabiske land kallar brorskapet ei terrorgruppe.

