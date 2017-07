Forsvarssjefen i Frankrike trekkjer seg i protest mot Macron

Den 61 år gamle generalen har protestert kraftig mot kutt i det franske budsjettet, noko president Macron skal ha irettesett han for.

Onsdag kunngjorde Villiers at han trekkjer seg og viser til at han ikkje lenger kjenner seg i stand til å leia eit forsvar «som eg trur er nødvendig for å kunna verna Frankrike og det franske folk».

