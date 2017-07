Minneseremoni for Liu Xiaobo i Hongkong

– Vi må aldri gløyme han, sa Yanki Lee (45), som deltok i markeringa i ein park ved sjøen.

Tilhengjarar av Liu la ned blomar ved eit bilde av han, og heidra han med eit minutts stille.

Seremonien blei halden sju dagar etter at Liu døydde, i tråd med kinesisk tradisjon. Også på Taiwan og i New York blei det halde minneseremoniar for demokratiforkjemparen onsdag.

Liu blei i 2009 dømd til elleve år i fengsel, og året etter blei han tildelt Nobels fredspris. Tidlegare i sommar blei det kjent at han var kreftsjuk og innlagt på sjukehus.

