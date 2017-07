Senatet skal stemma over Obamacare 

Senatet vil stemma over om Obamacare skal avskaffast eller ikkje, trass i at det ikkje ligg føre ei ny og ferdig utarbeidd helsereform, opplyser McConnell.

Men også denne tilnærminga har møtt motstand i eigne rekkjer hos republikanarane.

– Eg kom ikkje til Washington for å skada folk, sa den republikanske senatoren Shelley Moore Capito frå West Wirginia, som nekta å stemma for det siste forslaget til McConnell.

Dette kjem som følgje av at republikanarane ikkje lykkast i å få fleirtal for ei ny helsereform i denne omgangen.

Avstemminga om helsereforma i Senatet blei laurdag utsett endå ein gong, då rykta svirra om at heile prosjektet stod i fare for å bli stemt ned. Natt til tysdag norsk tid kom dødsstøtet. Ytterlegare to republikanske senatorar varslar at dei vil stemma nei, og dermed rauk fleirtalet.

