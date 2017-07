Sniglar utløyste full alarm i Australia 

Sniglane var sende i posten frå Ukraina i ein pakke merkt «dekorasjonar». Kjøparen skal ikkje ha vore klar over at dei var levande.

Sjølv om det finst sniglar i Australia, finst det ingen av arten helix pomatia, mest kjend som vinbergsnegel, ei delikatesse mange stader i Europa.

Ein talsmann for det australske landbruksdepartementet er glad for at sniglane blei stoppa i posten og seier at heile nasjonen elles ville ha måtta betala prisen dersom sniglane blei sleppte fri.

– Sniglar kan leggja opptil 300 egg. Nokre få eksotiske sniglar som dette kan difor formeira seg raskt og bli ein stor trussel for australske avlingar og økosystem, seier Robyn Cleland.

Entomologar i Sydney har no tekne hand om sniglane og frose dei ned for å hindra at dei formeirar seg.

I april beslagla tollarar i Australia fleire levande slangar og edderkopper i ein pakke merkt med «eit par sko.»

