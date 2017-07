Trump inviterer dei republikanske senatorane til lunsj

Under lunsjen skal presidenten og senatorane diskutera helsereforma, fortel Reuters .

Invitasjonen til Det kvite hus kjem som følgje av at republikanarane ikkje har fleirtal i Senatet for å gjennomføra innføringa av ei ny helsereform. No skal senatorane i staden stemma over avskaffinga av Obamacare neste veke, utan at det ligg føre nokon ny plan.

«Ting skjer», seier ei anonym kjelde til nyheitsbyrået.

