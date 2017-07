Trumps anke om innreiseforbod delvis avvist av Høgsterett i USA

Ein føderal dommar i delstaten Hawaii konkluderte tidlegare i juli med at også besteforeldre og søskenbarn må ha rett til å besøkje familien sin i USA og dermed bli unnateke president Donald Trumps innreiseforbod.

Rettsavgjerda kom etter at USAs Høgsterett 26. juni gav grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre det omstridde innreiseforbodet for borgarar frå hovudsakleg muslimske land, så lenge det blei gjort unntak for personar med ei reell og nær tilknyting til USA, blant anna gjennom studiar, arbeid og familie. President Donald Trumps regjering ynskte likevel ei svært snever tolking av kva som kunne kallast «nær familie».

Trump-administrasjonen anka rettsavgjerda frå domstolen i Hawaii med det same. Høgsterett har no avgjort at avgjerda om familiemedlemmer kan stå inntil vidare. Ein annan del av rettsavgjerda som kravde at amerikanske styresmakter skulle sleppe inn flyktningar som formelt er omfatta av mottaksprogrammet til amerikanske myndigheiter, blei mellombels stoppa.

Avgjerda er mellombels fram til ein ankedomstol i San Francisco har behandla saka.

