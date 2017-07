32 millionar amerikanarar kan stå utan helseforsikring innan 2026

Tidlegare har ein rekna med at 22 millionar menneske vil stå utan forsikring dersom ein erstattar Obamacare med den føreslegne helsereforma til Trump. Nye utrekningar frå budsjettkontoret til Kongressen viser at talet er 32 dersom ein avskaffar Obamacare utan nokon ny plan.

Tysdag blei det bestemt at Senatet skal stemma over avskaffinga av Obamacare tidleg i veke 30, etter at det blei klart at den amerikanske presidenten Donald Trump ikkje lukkast med å få fleirtal for ei ny helsereform.

Per dags dato er 22 millionar forsikra gjennom den såkalla Obamacare-marknaden. Dei aller fleste andre, 155 millionar menneske, har helseforsikring gjennom arbeidsgjevar.

Klar beskjed frå presidenten

Under ein lunsj for alle dei republikanske senatorane onsdag var presidenten svært klar på kva han ønskjer for vegen vidare.

– I sju år har de lova amerikanarane å avskaffa Obamacare. Folk lir. Å vera passive er ikkje eit alternativ, og eg meiner rett og slett at ingen av dykk bør forlata byen utan at ein ny plan er på plass, sa Trump.

Han vende seg deretter til senator Dean Heller frå Nevada, som er i ein sårbar posisjon før mellomvalet.

– Han vil halda fram å vera senator, vil han ikkje? spurde presidenten.

Motstand frå eigne rekkjer

Under valkampen hevda Trump at det ville vera ei enkel sak å avskaffa reforma til forgjengaren, men har møtt stor motstand i eigne rekkjer hos republikanarane.

To senatorar har allereie gjort det klart at å avskaffa Obamacare utan eit klart alternativ ikkje er aktuelt. Det vil berre skapa uvisse og kaos, uttalte senator Lisa Ann Murkowski frå Alaska, tysdag.

Republikanarane treng minst 50 stemmer i Senatet for å få avskaffa den gjeldande helseordninga.

