Full diplomatisk krise mellom Tyskland og Tyrkia

Endringa av reiseråda skjer ifølgje utanriksminister Sigmar Gabriel som følgje av at fleire menneskerettsaktivistar, både utanlandske og tyrkiske, har blitt arresterte i Tyrkia den siste tida.

To tyske statsborgarar sit no fengsla i Tyrkia sikta for terrorrelatert verksemd, den eine menneskerettsaktivisten Peter Steudtner, den andre journalisten Deniz Yucel, som arbeider for avisa Die Welt.

Utanriksminister Sigmar Gabriel opplyste torsdag at han saman med statsminister Angela Merkel og EU-tenestemenn vil vurdera om, og i tilfelle kva slags, økonomiske og diplomatiske sanksjonar som skal innførast mot Tyrkia.

Ingen Tyrkia-kritikar

Gabriel seier at Peter Steudtner ikkje er nokon Tyrkia-ekspert og at han heller aldri har skrive noko om Tyrkia. Ifølgje Gabriel har han ingen kontaktar innan det politiske miljøet, og han har aldri verkar som nokon kritikar.

Det at han likevel nyleg blei arrestert og varetektsfengsla, betyr at alle tyske statsborgarar som reiser til Tyrkia, risikerer å lida same lagnad, meiner den tyske utanriksministeren.

Tyrkiske styresmakter vedtok også nyleg å svartelista ei rekkje tyske selskap med den grunngjevinga at dei er mistenkte for å støtta terrorisme.

Det betyr ifølgje Gabriel at tyske styresmakter ikkje lenger kan garantera investeringane til tyske selskap i Tyrkia.

Avbraut ferie

Onsdag avbraut Gabriel ferien og reiste til Berlin for å drøfta det som blei omtalt som ei dramatisk opptrapping av åtferda til Tyrkia overfor Tyskland.

Same dagen blei Tyrkias ambassadør til Berlin kalla inn på teppet i det tyske utanriksdepartementet. Der fekk han beskjed om at varetektsfengslinga av Steudtner og andre menneskerettsaktivistar var heilt uakseptable.

Også to leiarar i Amnesty, Idil Eser og Taner Kilic, er arresterte i Tyrkia den siste tida, i tillegg til den svenske menneskerettsaktivisten Ali Gharavi.

– To for å dansa tango

Ifølgje ministeren ønskjer Tyskland eit godt forhold til Tyrkia, men det trengst «to for å danse tango», sa han på ein pressekonferanse torsdag formiddag.

Ifølgje fleire tyske media ønskjer tyrkiske styresmakter å byta dei fengsla tyskarane mot tyrkarar som er i Tyskland, og som er mistenkte for å ha støtta det mislykka militærkuppet i fjor mot president Recep Tayyip Erdogan og regjeringa.

Gabriel avviser at Tyrkia har teke initiativ til dette.

– Det finst ikkje noko offisielt tilbod om ei utveksling. Det har ikkje vore nokon korrespondanse eller nokon telefonsamtale der noko slikt har blitt føreslege, seier han.

Omstridd valkamp

Feiden mellom Tyrkia og Tyskland oppstod tidlegare i år i samband med at tyrkiske politikarar i fleire delstatar blei nekta å driva valkamp blant tyrkarar busette i Tyskland.

Då skulda den tyrkiske presidenten Tyskland for å driva med «nazimetodar».

Valkampen var knytt til folkeavstemminga om tyrkiske grunnlovsendringar, som blei haldne i april.

Erdogan fekk i folkeavstemminga fleirtal for å endra grunnlova slik at han som president fekk meir makt.