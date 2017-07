Seks ukrainske soldatar drepne

Kampane har blussa opp etter at ein separatistleiar tysdag kunngjorde at det skal etablerast ein eigen stat kalla «Lille Russland» i dei opprørskontrollerte områda.

Planen er derimot avvist av ein annan opprørsleiar, men den har likevel skapt frykt for at det betyr dødsstøyten for den fastlåste fredsprosessen.

Ein talsmann for det ukrainske forsvaret opplyste torsdag at seks regjeringssoldatar er drepne det siste døgnet.

I tillegg blei tre soldatar drepne og tre andre såra då køyretøyet dei sat i køyrde på ei mine nordvest for den opprørskontrollerte byen Lugansk.

På den andre sida av frontlinja blir ukrainske styrkar skulda for å ha skote med tunge våpen og såra tre sivile.

