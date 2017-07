Trump hardt ut mot eigen justisminister

I eit intervju med The New York Times i samband med at han har sete seks månader som president, seier Trump at han aldri ville ha utnemnt Jeff Session dersom han hadde visst at han ville krevja seg inhabil og ikkje leia Russland-granskinga.

Trump karakteriserer avgjerda til Session som svært urettferdig overfor presidenten. Ein rådgjevar seier at kommentarane ikkje er meint å pressa ut Sessions, men i politiske miljø i Washington meiner det er snakk om «når» og ikkje «viss» Sessions går av.

– Sessions skulle aldri ha trekt seg til side på denne måten. Viss han visste på forehand at han ikkje kunne ha det overordna ansvaret for Russland-granskinga, skulle han fortalt meg det. Så ville eg ha utnemnt ein annan person, seier Trump.

Møte etter møte

Grunngjevinga for å krevja seg inhabil, var at han hadde late vera å opplysa om møte med den russiske ambassadøren i Washington, ei dreiing i saka som førte til utnemninga av spesialetterforskar Robert Mueller. Denne granskinga har lege som ei mørk sky over Trump-administrasjonen heilt frå starten.

Sessions var ein av dei mest solide støttespelarane til Trump i fasen før han blei innsett som president. Men ein av rådgjevarane til Trump seier at utfallet mot justisministeren i intervjuet speglar ein frustrasjon som har vakse seg stadig større hos presidenten, og som han no har lufta overfor allmenta.

Sessions har vore nærmast usynleg i den nye administrasjonen. Russland-saka har utvikla seg til ei politisk hengjemyr som klart svekkjer arbeidskapasiteten og humøret til administrasjonen, men som Sessions har valt å ikkje ha noko med å gjera. Sessions har tidlegare tilbydd seg å gå av, men denne gong er det venta at Trump gladeleg innvilgar søknaden hans.

Kushner denne gang

Ein annan som har hatt møte med russiske kontaktar, er Trumps svigerson og seniorrådgjevar Jared Kushner. Måndag troppar han opp i etterretningskomiteen i Senatet for å forklara seg om samtalane sine med representantar for Russland, anten dei nå er statstilsette eller «internasjonale konsulentar».

Kushners advokat, Abbe Lowel stadfestar møtet.

– Kushner er innstilt på å samarbeida på frivillig basis, og han vil dela alt han har av opplysningar i saka med komiteen. Kushner set pris på dette høvet til å leggja saka død, seier Lowell.

Opplysninga om dette møtet kjem samtidig med at justiskomiteen i Senatet varslar at tidlegare kampanjesjef Paul Manafort og Donald Trump Jr, sonen til president Trump, skal forklara seg i open sal onsdag. Det er særleg møte som blei haldne med russiske kontaktar under valkampen og i perioden mellom valet og innsetjinga, som komiteen er spesielt interessert i.

Manafort

Paul Manafort var leiar for valkampen til Trump i den første fasen. Han er kjend som ein lobbyist med til dels kontroversielle utanlandske kontaktar. På kundelista står namn som Ukrainias tidlegare president Viktor Janukovitsj, diktatorane Ferdinand Marcos og Mobutu Sese Seko og geriljaleiaren Jonas Savimbi.

No har New York Times dokument som skal visa dei økonomiske krumspringa til Manafort via hemmeleghaldne kontoar i bankar på Kypros. Han var tungt inne i fleire prosjekt i den russiskvennlege delen av Ukraina før han tok til å arbeida for Trump.

Manafort låg mellom anna i strid med ein russisk oligark som hevda å ha 19 millionar dollar til gode frå eit kabelfjernsynsprosjekt som mislukkast. Dokumenta viser også eit nettverk av dekkselskap som flytta lån og innbetalingar seg imellom for å skjula dei eigentlege eigarane og formuen deira.

(©NPK)