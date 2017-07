Trump jr. må vitna i Senatet

Son til president Donald Trump og valkampleiar Manafort må vitna i Senatet på grunn av at dei 9. juni møtte den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja i Trump Tower i New York.

Trump Jr. har vedgått at møtet med Veselnitskaja skjedde fordi advokaten hevda å ha opplysningar som kunne vera skadelege for motkandidaten til far hans, Hillary Clinton, under valkampen.

– Det blei ikkje lagt fram nokon detaljar eller tilbydd ytterlegare informasjon. Det blei raskt klart at ho ikkje hadde nokon relevant informasjon, har Trump jr. uttalt.

Svigersonen til Trump senior, Jared Kushner, var også med på møtet. Han skal vitna i etterretningskomiteen i Senatet måndag.

(©NPK)