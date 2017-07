Tyskland åtvarar tyskarar mot å reisa til Tyrkia 

Utanriksminister Sigmar Gabriel seier at Tyskland har endra reiseråda i kjølvatnet av at fleire menneskerettsaktivistar, både utanlandske og tyrkiske, har blitt arresterte i Tyrkia den siste tida. Han seier også at regjeringa ikkje lenger kan garantera investeringane til tyske selskap i Tyrkia.

Ifølgje ministeren ønskjer Tyskland eit godt forhold til Tyrkia, men det trengst to for å dansa tango, sa han på ein pressekonferanse torsdag formiddag.

Dagen før avbraut han ferien og reiste til Berlin for å drøfta det som blei omtalt som ei dramatisk opptrapping av åtferda til Tyrkia overfor Tyskland.

To tyske statsborgarar sit no fengsla i Tyrkia for terrorrelatert verksemd, den eine menneskerettsaktivisten Peter Steudtner, den andre ein journalist for avisa Die Welt.

Feiden mellomTyrkia og Tyskland oppstod tidlegare i år i samband med at tyrkiske politikarar i fleire delstatar blei nekta å driva valkamp blant tyrkarar busette i Tyskland.

Valkampen var knytt til folkeavstemminga om tyrkiske grunnlovsendringar. President Recep Tayyip Erdogan fekk i folkeavstemminga fleirtal for å endra grunnlova slik at han sjølv fekk meir makt.