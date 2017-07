Der Spiegel: Tyske bilprodusentar har hatt hemmeleg samarbeid 

– Den tyske bilindustrien har gjennom hemmelege arbeidsgrupper blitt samde om teknologien i køyretøya, kostnader, leverandørar, marknader, strategiar og til og med om handteringa av utslepp frå dieselbilane, skriv det tyske magasinet Der Spiegel fredag.

Det var Volkswagen, som eig Audi og Porsche, og Daimler, som er eig Mercedes-Benz, som rapporterte inn kartellet i eit hemmeleg brev, som magasinet har sett, til tyske konkurransemyndigheiter. Volkswagen skriv, ifølgje Spiegel, at eit slikt samarbeid mellom alle dei store bilprodusentane i landet kan ha ført til brot av konkurranselovgivinga. BMW og Daimler vil ikkje kommentere saka.

Meir enn 200 tilsette som jobba for dei ulike tyske bilprodusentane, skal ha jobba saman i rundt 60 grupper med alt frå bilutvikling, drivstoff, motor, bremser, leverandørar og prisar på bildelar. Sidan 2006 har det også vore ei heil rekke møte om dieseleksos, og om å redusere farlege utslepp, skriv Spiegel. Bilprodusentane skal blant anna ha blitt samde om å installere berre små tankar med behandlingsløysinga AdBlue som er brukt for å konvertere farlege gassar til vatn og nitrogen.

Der Spiegel skriv at tankane bilprodusentane blei samde om, var for små til å kunne klare å redusere utsleppa til det nivået bilprodusentane eigentleg hadde lova.

Volkswagen vedgjekk i september 2015 at dei hadde juksa med utsleppsdata for dieselbilar. Nyleg blei det kjent at også Mercedes-Benz og Daimler blir etterforska av tyske styresmakter.

