Forsikringsselskap vil erstatte avbestilling til jordskjelvområde

Europeiske gir dette tilbodet til dei som skal reise til Kos eller Bodrum til og med måndag. Hos Codan gjeld det alle som skal reise til og med 30. juli, ifølgje ein pressemelding frå selskapet.

Begge tilbyr også turistar som vil reise heim frå Kos i Hellas eller Bodrum i Tyrkia å dekke ekstra kostnader. Men det gjeld ikkje alle, seier kommunikasjonsrådgivar Sigmund Clementz i Europeiske.

– Om ein ønsker å reise heim, så må ein kontakte oss, og så set i verk ei vurdering, seier han til NTB.

Clementz fortel at dei fekk mange meldingar i morgontimane etter at jordskjelvet råka natt til fredag. Det har vore alt frå folk som er direkte berørt til bestemødrer i Noreg som er bekymra for barnebarn på ferie.

– Vi har hatt nokon med moderate skader – tannskadar og brot, og ved eit par tilfelle har vi måtta hjelpe folk til fastlandet med fly for å behandle skadane der, seier Clementz.

Han seier dei både har blitt kontakta av folk som reiser på eiga hand og charterturistar. Dei som reiser med ein reisearrangør bør halde kontakten med dei, seier han, og oppfordrar folk elles til å halde seg oppdatert i media.

