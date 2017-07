Israel vil ikkje sleppa inn menn under 50 til Tempelhøgda

Ein strid om montering av metalldetektorar ved inngangen ligg bak den spente situasjonen. Palestinarar fryktar at Israel prøver å ta over kontrollen over høgda. Det er Jordan som formelt har overoppsyn med området, og jødar har ikkje lov til å be der

Sist fredag blei to israelske politifolk drepne av tre væpna palestinarar frå Israel ved Haram al-Sharif. Avgjerda om å installera metalldetektorar ved inngangen til området blei teke etter drapa.

Den siste veka har det vore ei rekkje samanstøytar i det israelskokkuperte Aust-Jerusalem, som husar al-Aqsa-moskeen og Klippemoskeen. Torsdag kveld blei 20 såra.

