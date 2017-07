Jordskjelv ramma Kos – ein nordmann alvorleg skadd

– Vi har fått melding om at ein norsk mann blei alvorleg skadd som følgje av jordskjelvet på øya Kos. Han blir frakta til sjukehus med fly for behandling. Utanrikstenesta har vore i kontakt med pårørande og følgjer situasjonen hans nøye, opplyser kommunikasjonsrådgjevar Astrid Sehl i UD fredag.

Ifølgje VG er mannen frakta til sjukehus i Aten, men NTB har ikkje lukkast å få dette stadfesta. Sehl seier dei ikkje vil gå ut med ytterlegare opplysningar om mannen.

Ho opplyser vidare at eit mindre tal andre nordmenn har moderate og lettare skadar.

Til saman blei om lag 200 menneske skadde i skjelvet som førte til skadar på den tyrkiske feriestaden Bodrum og greske Kos. Skjelvet blei målt til ein styrke på 6,7 og hadde senteret sitt 10 kilometer under havbotnen i Egearhavet, 16 kilometer aust for Kos og 10 kilometer sør for Bodrum, ifølgje US Geological Survey.

Raste

Skjelvet gjorde størst skade i gamlebyen Kos på øya med same namnet. Fleire hundre menneske var i eller ved baren White Corner Club då deler av bygget raste saman ved 1.30-tida. To menneske omkom, ein svensk 27-åring og ein tyrkisk 39-åring.

Mange augevitne fortel om dramatiske historier, blant dei norske Jan Erik Stensrud, som arbeidde i baren.

– Alt i hyllene fall over meg. Då vi reiste ut, såg vi fleire hardt skadde menneske i gatene. Eg såg fleire menneske som kunne vera døde i gatene. Eg prøvde å gje førstehjelp til fleire, fortel Stensrud til VG .

Fleire turistar på veg

Jordskjelvet utløyste ein liten tsunami som sette sentrum av Kos under vatn.

Ifølgje styresmaktene er øydeleggingane avgrensa til Kos by. Flyplassen blei stengd ein kort periode, men kom raskt i drift att. Det var derimot venta forseinkar utover dagen. Reiseselskapa Ving, Tui og Apollo sende nye charterturistar til øya fredag, og hadde ikkje fått meldingar om at nokon ville avlyse eller avbryta ferien.

– Vi har fått nokre førespurnader frå folk som lurer på om det er trygt å reisa, og det er det, seier Christine Hafnor i Apollo til NTB. Selskapet har nesten 650 gjester på øya.

Ifølgje regjeringstalsmann Dimitris Tzanakopoulos er vegnettet og resten av infrastrukturen i god stand.

– Skadane skjedde ved baren og gamlebyen, og vi hadde dessverre to dødsfall, seier han.

Bygningen der baren låg, var frå 1930-talet. Det er også meldt om skadar på ei kyrkje, ein gammal moske og ein festning frå 1300-talet. Ifølgje Kos-ordførar Giorgos Kyritsis er det ikkje mange gamle bygg att på øya.

– Nesten alle bygningar er bygd i tråd med nye retningslinjer for å motstå jordskjelv, fortel han.

Det er meldt om ei rekkje etterskjelv. Greske styresmakter åtvarar om at bygg som blei skadde i det første skjelvet, er utrygge på grunn av etterskjelva.

Sjølv om det blei ei ubehageleg natt for titusenvis av turistar, både på Kos, Rhodos og i Tyrkia, så kunne dei fleste reisa tilbake til hotella fredag, etter å ha vore utandørs mykje av natta.

Behandla skadde i sjukehushagen

I Bodrum i Tyrkia blei nesten 80 menneske skadde, men mange av skadane kom av panikkarta flukt. Fleire skal ha hoppa frå vindauge. Sjukehuset i byen fekk mindre skadar i taket, og pasientar blei difor behandla utanfor sjukehusbygget.

Også den tyrkiske feriestaden blei ramma av ein mindre tsunami, som skapte flaum i hotell og restaurantar.

Området mellom Hellas og Tyrkia er spesielt utsett for jordskjelv. I juni i år mista éin person livet og minst tolv andre blei skadde i eit jordskjelv i Egearhavet. Det skjelvet hadde ein styrke på 6,2.