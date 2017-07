Nord-Korea ramma av den verste tørken sidan 2001

Med regn langt under gjennomsnittet har avlingane som blir haust i juni, som kveite, bygg og poteter, gått ned 30 prosent. Det kjem fram i rapporten frå FNs verdsmat- og landbruksorganisasjon (FAO).

Avlingar er ei viktig kjelde til mat mellom mai og september. Import blir difor heilt nødvendig over dei neste tre månadene, ifølgje FAO.

– Det er nødvendig med innblanding med ein gong for å støtta ramma bønder og for å hindra uønskte overlevingsstrategiar for dei mest utsette, som redusering av dagleg matinntak, seier Vincent Martin, FAO-representant i Kina og Nord-Korea.

Rundt 70 prosent av befolkninga Nord-Korea har låg mattryggleik, ifølgje World Food Program (WFO). Landet er utsett for naturkatastrofar og sanksjonane FN har innført mot landet har gjort det vanskelegare å hjelpa, ifølgje WFO.

I 1991 blei landet ramma av svolt, noko som førte til at eit ukjent tal personar døydde på grunn av tørke og økonomisk krise. I 2001 blei Nord-Korea på nytt ramma av ein svoltkatastrofe etter den lengste tørken på 300 år.

