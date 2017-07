Norske turistar fortel om dramatiske nattetimar på Kos

Jan Erik Stensrud arbeider på ein bar på Kos, der den eine veggen raste ned under jordskjelvet.

– Alt i hyllene fall over meg. Då vi reiste ut såg vi fleire hardt skadde menneske i gatene. Eg såg fleire menneske som kunne vera døde i gatene. Eg prøvde å gje førstehjelp til fleire, fortel Stensrud til VG .

23 år gamle Lars Davidsen sat i berrgata på Kos då dei merka jordskjelvet.

– Bakken blei som gelé, og vi såg at toppen av fleire bygningar raste ned. Steinblokkene trefte fleire personar. Vi blir bedne om å bevega oss opp i høgda, fortel han til VG.

Grufullt

Mats Jakobsen er på ferie med kjærasten på Kos og fortel også om dramatiske nattetimar.

– Stikkontaktane datt ut av veggen, TV-en fall ned, og veggene sprakk opp. Det gjekk ganske raskt. Det var heilt grufullt, og vi forstod ikkje kva som skjedde. Det stoppa ikkje, fortel Mats Jakobsen til Dagbladet .

– Vi var i den øvste etasjen på hotellet då eg merka at senga tok til å gynge. Eg trudde at det var ein kamerat som tulla med meg, for det kjendest ut som eg var på ein stor båt, fortel Vegard Højfeldt frå Hadeland til TV 2 .

Folk som skreik

– Etter kvart forstod vi at dette var alvor, så gjekk vi ut i gata. Der såg vi folk som skreik og gret. Mange hadde teke med seg koffertane sine og heldt seg utandørs, fortel han.

Sol Milde frå Hordaland og vennene frå russebussen opplevde også skjelvet på kloss hald og fortel om skadde menneske i gatene på Kos.

– Dette er heilt forferdeleg. Ein har mest lyst til å hjelpa, for ein kjenner på adrenalinet. Vi måtte til slutt trekkja oss unna, fortel ho til TV 2.

