Norwegian-fly omdirigert til Kreta

Norwegian-flyet blei omdirigert til Heraklion flyplass på Kreta. Flyplassen på Kos blei stengd på grunn av jordskjelvet, men blei opna att fredag morgon.

No er 181 passasjerar stranda på Kreta. Fleire fortel at dei har fått lite informasjon frå Norwegian etter at flyet blei omdirigert.

– Vi arbeider på spreng for å få tak i hotellrom til dei 181 passasjerane som må venta på Kreta til flyplassen på Kos opnar igjen, seier kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen, til VG .

Norwegian har ingen andre fly til eller frå Kos fredag. Sandaker-Nilelsen seier til NTB at selskapet no ordnar frukost til passasjerane på Kreta. Selskapet ber passasjerane som skal heim til Oslo om å prøva å skaffe hotellrom og spara kvitteringane.

Det er enno ikkje klart når Norwegian-passasjerane kjem til å bli frakta til Kos internasjonale flyplass.

Fredag er det sett opp to SAS-flygingar til Kos, som skal gå frå Oslo og Bergen med charterselskapa Thomas Cook/Ving og Apollo. Begge avgangane er forseinka.

– Avgangen frå Oslo er førebels forseinka med to timar og 45 minutt, seier Tonje Løkaas Fossum, marknads- og kommunikasjonsdirektør i Ving til NTB. Ho legg til at passasjerane som skal heim frå Kos fredag også må rekna med forseinkingar.

(©NPK)